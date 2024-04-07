Общество 07 апреля 2024, 23:09 Фотовыставку на фасадах Дома офицеров Черноморского флота открыли в Севастополе Freepik

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В Севастополе открылась фотовыставка «Окна Победы», посвященная 80-летию освобождения Крыма от нацистской оккупации. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Экспозиция с большими фотографиями советских воинов рассказывает о Крымской наступательной операции 1944 года. Постеры разместили на фасадах Дома офицеров Черноморского флота РФ.

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«Наши „Окна Победы“ важны еще и потому, что воины Российской Армии и Флота <…> уничтожают нацизм и фашизм во время специальной военной операции на Украине», — заявил начальник Дома офицеров Владимир Пискайкин.

Ранее жителям Московской области предложили присоединиться к фестивалю русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей». Мероприятие пройдет как в очных, так и в заочных форматах конкурсов и патриотических акций.