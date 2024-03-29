Подмосковье 29 марта 2024, 18:41 Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль русской культуры «Севастополь собирает друзей» Unsplash

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Жителям Московской области предлагают присоединиться к фестивалю русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей». Мероприятие пройдет как в очных, так и в заочных форматах конкурсов и патриотических акций.

Только в 2023 году в рамках фестиваля провели 19 мероприятий, в которых приняли участие более 10,6 тысячи человек. Все конкурсы, мероприятия и патриотические акции проводятся на некоммерческой основе, и участие в них для творческих коллективов и исполнителей бесплатное.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

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