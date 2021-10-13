Московские власти планируют модернизировать портал государственных и муниципальных услуг mos.ru. Планируемые изменения коснутся фотографий пользователей — их хотят передавать полицейским в систему распознавания лиц, написала газета «Коммерсант».

Планируемые изменения, сообщило издание, могут быть использованы для упрощения поиска преступников, а также для назначения штрафов за нарушения режима самоизоляции.

Газета обнаружила на портале госзакупок информацию о том, что 5 октября 2021 года московский «Информационный город», подведомственный департаменту информационных технологий столицы, заключил контракт на 236 миллионов рублей с пермской компанией «Брайт софт».

По условиям контракта, в течение 440 дней подрядчик должен изменить портал mos.ru таким образом, чтобы фотографии его пользователей сохранялись в Едином центре хранения данных столичного МВД. Кроме того, портал должен уметь собирать технические характеристики гаджетов пользователей.

Эксперты отметили, что функция может применяться по-разному.

«Сфера применения ПАРСИВ ЕЦХД может быть безгранична — от выписки штрафов нарушителям самоизоляции до преследования политических оппонентов», — резюмировал преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

На портале mos.ru решили встроить услугу по вывозу ненужных вещей. Первое время функция будет работать в экспериментальном режиме.