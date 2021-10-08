Москвичам станет проще избавляться от ненужных вещей

Электронный сервис по вывозу ненужных вещей начнет работать в Москве. Воспользоваться услугой можно будет с помощью сайта mos.ru. Об этом сообщило «Утро.ру».

Первое время портал будет работать в экспериментальном режиме. Жители города смогут бесплатно заказать услугу «Вывоз ненужных вещей». С помощью сервиса можно будет избавиться от бытовой техники, тяжелой мебели, крупногабаритных предметов, например, матраса, и даже старого автомобиля. В одну заявку можно включить до 20 предметов. Время осуществления услуги — 30 минут.