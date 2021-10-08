08 октября 2021, 15:03
Москвичам станет проще избавляться от ненужных вещей
Сервис по вывозу ненужных вещей запустят в столице
Электронный сервис по вывозу ненужных вещей начнет работать в Москве. Воспользоваться услугой можно будет с помощью сайта mos.ru. Об этом сообщило «Утро.ру».
Первое время портал будет работать в экспериментальном режиме. Жители города смогут бесплатно заказать услугу «Вывоз ненужных вещей».
С помощью сервиса можно будет избавиться от бытовой техники, тяжелой мебели, крупногабаритных предметов, например, матраса, и даже старого автомобиля. В одну заявку можно включить до 20 предметов.
Время осуществления услуги — 30 минут.