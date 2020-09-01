Россиянам рассказали о трех ловушках в магазинах для желающих сэкономить

Автор дзен-канала Тихон Смирнов рассказал о трех ловушках для желающих сэкономить, которые появятся в магазинах в ближайшее время.

По его словам, желтые ценники являются способом привлечения внимания. Потенциальный покупатель, глядя на них, видит выгоду. Вместе с тем такая уловка развивает «слепоту» на белые ценники. Если не видна экономия, товар брать отказываются. Часть людей ходит по нескольким магазинам, чтобы найти нужный бренд со скидкой. Как отметил специалист, именно они тратят больше остальных, пишет «Цагрьград».

Как считает автор публикации, люди с каждым месяцем будут экономить все больше, а сетевые магазины начнут бороться с экономящими различными способами. Например, на полках появится еще больше желтых ценников. Но скидка на них будет незначительная.

Помимо прочего, в торговых точках станет больше позиций собственных торговых марок. Они дешевле, потому что не требуют затрат на маркетинг. Также будет активнее работа с товарооборотом. Если человек хочет купить собачий корм по привлекательной цене, то ему понадобится взять две или три пачки сразу. В итоге магазин получит более крупную сумму за раз.