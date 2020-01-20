Стала известна деловая программа форума «Здоровое общество»

Форум «Здоровое общество» пройдет в Сочи 12 февраля. Участники мероприятия обсудят вопросы финансирования здравоохранения в регионах, поговорят о современных технологиях в медицине и способах борьбы с социально значимыми заболеваниями.

Согласно деловой программе «Здорового общества», форум пройдет под девизом «Цели устойчивого развития — 2020». Мероприятие состоится в первый день Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Форум является площадкой построения экспертного диалога с целью поиска оптимальных решений для исполнения задач, поставленных президентом», — отметил советник президента России Антон Кобяков.

Он напомнил, что 15 января глава государства Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию и особо подчеркнул необходимость развивать здравоохранение. Среди главных задач президент назвал модернизацию первичного звена, вопрос подготовки и привлечения кадров, а также повышение доступности медицинского образования.

Эти и другие темы будут подняты для обсуждения в рамках деловой программы форума. В частности, дискуссии будут посвящены борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями. Кроме того, «Здоровое общество» затронет вопросы финансирования здравоохранения в регионах, современные технологии и инновационные решения в медицине.

Как подчеркнула председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко, развитие здравоохранения для повышения продолжительности жизни граждан — одно из главных условий развития страны. Сейчас эта сфера претерпевает серьезные изменения. Например, выделяется допфинансирование не только на базовые программы обязательного медицинского страхования, но и нацпроекты на федеральном и региональных уровнях.

«Деловая повестка форума „Здоровое общество“ в этом году охватывает основные вопросы отрасли, от решения которых зависит будущее здравоохранения нашей страны», — заявила Стадченко.

По словам руководителя «Здорового общества» и руководителя дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасии Столковой, практическая направленность — ключевое отличие форума, как дискуссионной площадки.

«Благодаря построению конструктивного диалога между представителями власти, экспертного сообщества и бизнеса, итогом мероприятия является выработка практических предложений по развитию отрасли здравоохранения», — пояснила она.

Впервые форум «Здоровое общество» пошел в 2019 году. Мероприятие собрало три тысячи человек, в число которых вошли иностранные делегации из 21 страны. Форум — результат годовой деятельности общественного проекта Фонда Росконгресс «Здоровое общество». Проект проводится при поддержке Министерства здравоохранения и создан для проработки предложений по нацпроектам, направленным на повышение продолжительности здоровой жизни россиян.