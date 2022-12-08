Общество 08 декабря 2022, 16:09 Форум «Сильные люди для нового времени» создадут в России Путин назначил Орешкина главой оргкомитета форума «Сильные люди для нового времени» РИА «Новости»

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Помощника президента России Максима Орешкина назначили председателем организационного комитета форума «Сильные люди для нового времени». Соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин, его опубликовали на сайте Кремля.

«Назначить Максима Орешкина председателем организационного комитета, поручить ему утвердить состав», — сказано в указе Путина.

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Документ закрепил ежегодный статус проведения форума в целях поддержки граждан и общественно значимых инициатив.

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Кроме того, указ предписывает кабинету министров, органам федеральной и региональной власти оказать необходимое содействие фонду «Росконгресс» и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Ранее Путин подписал указ о включение в состав Государственного совета глав Самары и Белогорска, а также губернаторов Рязанской, Томской, Саратовской, Тамбовской, Ярославской и Владимирской областей России.