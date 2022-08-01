«Формула Кино» и «Синема Парк» начнут показывать голливудские фильмы вместе с российскими

«Формула Кино» и «Синема Парк» с 1 августа будут предоставлять новую услугу для зрителей: кинопродукт. Он включает в себя показ российского фильма и зарубежных видеоматериалов, рассказал гендиректор объединенной киносети Алексей Васясин.

По его словам, в рамках первого кинопродукта можно посмотреть российский мультфильм «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация» от студии Universal Pictures, написали «Ведомости».

Васясин добавил, что в будущем выбор кинопродуктов планируется расширить. Такая услуга, как подчеркнул он, может включать любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию. По его словам, так называемый кинопродукт стал вынужденной мерой. Вместе с тем, по прогнозу Васясина, она должна повысить сборы российских фильмов в прокате.

Доходами от продажи кинопродукта сеть будет делиться с российскими прокатчиками. Процент будет зависеть от условий лицензионного контракта по российскому фильму. Как правило, кинотеатры оставляют себе 50% сборов фильмов. Васясин также отметил, что объединенная киносеть намерена привлечь внимание Минкультуры, чтобы решить вопрос с показом голливудских фильмов.

Киностудии Disney, Sony, Universal, Warner Bros., Paramount приостановили прокат своих фильмов в России в марте этого года.