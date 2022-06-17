Россия сможет восполнить дефицит кинопроката в течение двух лет
Гендиректор «Медиаслова» Шарапов заявил, что РФ преодолеет дефицит кинопроката за два года
Кинотеатры сильно пострадали от ухода из России зарубежных кинокомпаний, однако появились возможности развивать отечественное кино. Дефицит проката восполнят в течение двух-трех лет, сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов.
Радикальное падение
Изменения, которые произошли в сфере кинематографа, он назвал разносторонними. Уход иностранных компаний позволил освободить деньги и инвестировать в отечественный контент. Онлайн-платформы и телеканалы сейчас не имеют проблем с просмотрами. В то же время офлайн-площадки испытывают проблемы.
«Кинотеатры пострадали сильно, падение радикальное. Медиасреда и онлайн-платформы не пострадали», — сказал Шарапов.
Индустрии предстоит решить проблему низкой посещаемости. В таких случаях существует много отлаженных механизмов поддержки.
Дефицит восполнят
Некоторые кинотеатры стали показывать старые фильмы. Однако, по словам Данилы Шарапова, сейчас в прокате довольно много российских премьер.
«Просто освободившаяся емкость большая, а у нас столько фильмов не снималось. 60–70% проката — иностранное кино. В перспективе двух-трех лет, может быть, недостаток восполнят. И, возможно, вернутся иностранцы», — сказал он.
В России такие зрелищные фильмы, как западные блокбастеры, снимают раз в год. Это очень дорого и трудозатратно, объяснил Шарапов. Из успешных примеров гендиректор «Медиаслова» назвал картины «Горько» и «Я худею». Сейчас продюсеры будут фокусироваться на съемках такого кино, подчеркнул он.
Супергерои не востребованы
Однако смысла снимать фильмы про супергероев сейчас нет. Такой жанр не пользуется спросом у российских телезрителей. Это ясно на примере фильма «Майор Гром» — он не был успешен в кинопрокате, но показал хороший результат на онлайн-платформах.
«У нас просто другая культура. Есть, к примеру, „Последний богатырь“ и другие успешные коммерческие проекты, которые дети смотрят. Супергеройские фильмы — это больше про западную культуру», — сказал он.
В марте Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили прокат своих фильмов в России. Киноведы предложили несколько способов помочь индустрии — от показа сокращенных версий сериалов и европейских картин до встреч с творческими группами и широкого проката документалок.