Россия сможет восполнить дефицит кинопроката в течение двух лет

Кинотеатры сильно пострадали от ухода из России зарубежных кинокомпаний, однако появились возможности развивать отечественное кино. Дефицит проката восполнят в течение двух-трех лет, сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов.

Радикальное падение

Изменения, которые произошли в сфере кинематографа, он назвал разносторонними. Уход иностранных компаний позволил освободить деньги и инвестировать в отечественный контент. Онлайн-платформы и телеканалы сейчас не имеют проблем с просмотрами. В то же время офлайн-площадки испытывают проблемы.

«Кинотеатры пострадали сильно, падение радикальное. Медиасреда и онлайн-платформы не пострадали», — сказал Шарапов.

Индустрии предстоит решить проблему низкой посещаемости. В таких случаях существует много отлаженных механизмов поддержки.

Дефицит восполнят

Некоторые кинотеатры стали показывать старые фильмы. Однако, по словам Данилы Шарапова, сейчас в прокате довольно много российских премьер.

«Просто освободившаяся емкость большая, а у нас столько фильмов не снималось. 60–70% проката — иностранное кино. В перспективе двух-трех лет, может быть, недостаток восполнят. И, возможно, вернутся иностранцы», — сказал он.

В России такие зрелищные фильмы, как западные блокбастеры, снимают раз в год. Это очень дорого и трудозатратно, объяснил Шарапов. Из успешных примеров гендиректор «Медиаслова» назвал картины «Горько» и «Я худею». Сейчас продюсеры будут фокусироваться на съемках такого кино, подчеркнул он.

Супергерои не востребованы

Однако смысла снимать фильмы про супергероев сейчас нет. Такой жанр не пользуется спросом у российских телезрителей. Это ясно на примере фильма «Майор Гром» — он не был успешен в кинопрокате, но показал хороший результат на онлайн-платформах.

«У нас просто другая культура. Есть, к примеру, „Последний богатырь“ и другие успешные коммерческие проекты, которые дети смотрят. Супергеройские фильмы — это больше про западную культуру», — сказал он.

В марте Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили прокат своих фильмов в России. Киноведы предложили несколько способов помочь индустрии — от показа сокращенных версий сериалов и европейских картин до встреч с творческими группами и широкого проката документалок.