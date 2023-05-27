Общество 27 мая 2023, 11:48 Форель, кефаль и барабулька. В столице началась «Рыбная неделя» Сергей Собянин пригласил москвичей на «Московскую рыбную неделю» Фото М.Мишина / Сайт мэра и правительства Москвы

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В центре Москвы на VII гастрономическом фестивале открылся рыбный рынок, на который ведущие российские производители и поставщики привезли более 250 тонн разнообразной рыбы и морепродуктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

В торговых рядах посетителям предложат богатый выбор свежей, охлажденной, копченой, сушеной, вяленой рыбы, а также широкий ассортимент деликатесов и консервов.

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«С руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым посетили центральную площадку фестиваля на переходе от площади Революции к Манежной площади. Здесь можно провести целый день», — отметил Собянин.

Особой популярностью у москвичей пользуются филе трески и щуки, дальневосточная и питерская корюшка. В рядах готовой продукции нарасхват идет зубатка горячего и корюшка холодного копчения. Любители деликатесов разбирают крабов, мидии и морских ежей.

Рыбный рынок будет работать до 4 июня включительно.

На различных площадках столицы в рамках «Рыбной недели» пройдут кулинарные и творческие мастер-классы, соревнования рыболовов и поклонников сапбординга, гастрономические битвы поваров.

С особым интересом гости ждут «Большую уху». В этом году сто литров вкуснейшего рыбного супа по особому рецепту приготовит знаменитый шеф-повар Константин Ивлев.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее департамент культуры столицы анонсировал проведение первого московского детского фестиваля искусств «Небо» в парке Горького в начале июня.