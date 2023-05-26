Культура 26 мая 2023, 11:45 Первый московский детский фестиваль искусств «Небо» пройдет в парке Горького в начале июня Мэрия Москвы: детский фестиваль искусств «Небо» пройдет на семи площадках парка Горького Фото М.Денисова / Сайт мэра и правительства Москвы

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Третьего и четвертого июня на семи площадках столичного парка Горького проведут почти 70 мероприятий фестиваля искусств «Небо», приуроченного ко Дню защиты детей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Детей и их родителей ждут выставки, спектакли-променады, концерты, мастер-классы по анимации, сценическому движению, диджеингу и современному искусству.

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Каждому фестивальному дню подобрали тематику. Третье июня посвятят театру и цирку, а четвертое июня станет на празднике днем танца и музыки.

На главной сцене у Фигурного фонтана выступят артисты Театра на Малой Бронной, Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана, а также Алиса Гребенщикова, аккордеонист и композитор Петр Дранга с оркестром.

В арке главного входа два дня будет работать выставка книжек-картинок «Книги в городе». В «Зеленой школе» для гостей проведут мастер-классы по анимации и танцу, а также показы мультфильмов студии «Союзмультфильм».

Кроме того, в парке откроют лекторий и научную детскую площадку с демонстрацией химических и физических опытов. На «Рестопаркинге» ребятам расскажут историю электронной музыки и научат ее создавать.

Фестиваль завершится симфонической сказкой Сергея Прокофьева «Петя и волк» с участием актеров Евгения Миронова и Ирины Пеговой. Вместе с ними на сцене выступит Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Ранее департамент культуры столицы анонсировал проведение фестиваля «Горький+» с 11 по 20 августа.