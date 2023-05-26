26 мая 2023, 11:45
Первый московский детский фестиваль искусств «Небо» пройдет в парке Горького в начале июня
Мэрия Москвы: детский фестиваль искусств «Небо» пройдет на семи площадках парка Горького
Третьего и четвертого июня на семи площадках столичного парка Горького проведут почти 70 мероприятий фестиваля искусств «Небо», приуроченного ко Дню защиты детей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Детей и их родителей ждут выставки, спектакли-променады, концерты, мастер-классы по анимации, сценическому движению, диджеингу и современному искусству.
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Каждому фестивальному дню подобрали тематику. Третье июня посвятят театру и цирку, а четвертое июня станет на празднике днем танца и музыки.
На главной сцене у Фигурного фонтана выступят артисты Театра на Малой Бронной, Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана, а также Алиса Гребенщикова, аккордеонист и композитор Петр Дранга с оркестром.
В арке главного входа два дня будет работать выставка книжек-картинок «Книги в городе». В «Зеленой школе» для гостей проведут мастер-классы по анимации и танцу, а также показы мультфильмов студии «Союзмультфильм».
Кроме того, в парке откроют лекторий и научную детскую площадку с демонстрацией химических и физических опытов. На «Рестопаркинге» ребятам расскажут историю электронной музыки и научат ее создавать.
Фестиваль завершится симфонической сказкой Сергея Прокофьева «Петя и волк» с участием актеров Евгения Миронова и Ирины Пеговой. Вместе с ними на сцене выступит Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.
Ранее департамент культуры столицы анонсировал проведение фестиваля «Горький+» с 11 по 20 августа.
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