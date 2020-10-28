Forbes раскрыл, сколько топовые блогеры тратят на выпуски
По ее словам, Анастасии Ивлеевой на производство одного выпуска своего шоу приходится тратить от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. Блогер Поззи, рассказывающий о компьютерных играх, закладывает на создание одного ролика порядка десяти тысяч долларов.
«А журналист Юрий Дудь выпускает часовое интервью за 200—250 тысяч рублей», — отметила Бурмистрова в комментарии журналу Forbes.
По оценке эксперта, некоторые блогеры ограничиваются весьма небольшими суммами. Так, стримеры Marmok, MrLololoshka, делают выпуск за десять тысяч рублей. От них требуется лишь снять игру и смонтировать видео. При этом у этих блогеров до 14 миллионов подписчиков.
Чуть ранее Forbes назвал российских блогеров, которые зарабатывают больше всего. В списке оказались Юрий Дудь, Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и многие другие.