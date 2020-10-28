Forbes раскрыл, сколько топовые блогеры тратят на выпуски

У большинства топовых блогеров на производство своей программы на YouTube уходит от 200 до 800 тысяч рублей. Об этом заявила преподаватель НИУ ВШЭ и глава коммуникационного агентства Анастасия Бурмистрова.

По ее словам, Анастасии Ивлеевой на производство одного выпуска своего шоу приходится тратить от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. Блогер Поззи, рассказывающий о компьютерных играх, закладывает на создание одного ролика порядка десяти тысяч долларов.

«А журналист Юрий Дудь выпускает часовое интервью за 200—250 тысяч рублей», — отметила Бурмистрова в комментарии журналу Forbes.

По оценке эксперта, некоторые блогеры ограничиваются весьма небольшими суммами. Так, стримеры Marmok, MrLololoshka, делают выпуск за десять тысяч рублей. От них требуется лишь снять игру и смонтировать видео. При этом у этих блогеров до 14 миллионов подписчиков.

Чуть ранее Forbes назвал российских блогеров, которые зарабатывают больше всего. В списке оказались Юрий Дудь, Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и многие другие.