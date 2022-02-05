Умер режиссер «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Бутурлин

Российский сценарист и кинорежиссер Виктор Бутурлин умер в возрасте 75 лет. Об этом на своем официальном сайте написала киностудия «Ленфильм».

«Коллеги Виктора Бутурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником», — говорится в сообщении студии.

В некрологе «Ленфильма» говорится, что всю свою жизнь Бутурлин связал с киностудией. О времени и месте прощания с режиссером объявят позднее.

Бутурлин делал первые шаги в профессии во ВГИК у Никиты Михалкова, где снял фильм по произведению Юрия Трифонова «Прозрачное солнце осени».

Дебют в «Ленфильме» у Бутурлина состоялся кинолентой «Аплодисменты, аплодисменты», созданной по сценарию Виктора Мережко, о смерти которого стало известно несколько дней назад.

Одними из самых известных работ режиссера стали «Дилер», «Алька», «Время любить» и «Жить сначала».