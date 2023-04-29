Мир 29 апреля 2023, 21:56 Прокуратура Франции начала расследование в российском филиале Auchan AFP: во Франции проводят расследование в связи с коррупцией в филиале Auchan в России Викимедиа

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Финансовая прокуратура Франции инициировала расследование в связи с подозрениями в коррупции в российском филиале компании Auchan. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse.

По данным источника издания, расследование началось 10 марта 2020 года в связи с подозрениями в подкупе иностранных должностных лиц, а также коррупции со стороны частных лиц, соучастии и сокрытии нарушений. Французские правоохранители проводили обыски.

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С начала текущего года следователи Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями Франции начали проводить опросы сотрудников и бывших работников российского подразделения Auchan.

Как отмечено в статье, расследование не направлено против компании, его ведут для выяснения «фактов в российском филиале Auchan».

Auchan Holding — французская корпорация, которая представлена во многих странах мира. В России компания представлена «дочерней» компанией «Ашан».