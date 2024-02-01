01 февраля 2024, 14:59
ФНС подала иск против IKEA
ФНС подала иск против российской структуры IKEA
Межрегиональная инспекция ФНС России подала в суд на российскую структуру компании IKEA. Соответствующая карточка появилась в базе дел Арбитражного суда Московской области.
ФНС потребовала взыскать с компании «ИКЕА Торг» 12,92 миллиарда рублей. По данным карточки, иск поступил в суд во вторник, 30 января. Пока дело к рассмотрению не приняли. Также неизвестно, в чем заключается суть претензий службы к компании.
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Шведский бренд IKEA ушел из России в 2022 году. Крупная сеть распродала все фабрики в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. Весной 2023 года состоялась последняя сделка по продаже. Тогда фабрику IKEA приобрел совладелец петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадим Осипов.
В мае прошлого года, по данным газеты The Wall Street Journal, покинувшая Россию шведская компания столкнулась с проблемами. Выручка популярных магазинов сильно упала.
Суд
ФНС РФ
IKEA
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