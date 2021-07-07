ФНС определит, кому из россиян нужна денежная помощь

В России готовятся изменить закон «О государственной социальной помощи». Нуждающихся в материальной поддержке властей будут определять при помощи специалистов Федеральной налоговой службы.

Необходимые поправки в закон подготовил Минтруд, сообщила газета «Известия». Благодаря им ведомство рассчитывает сделать порядок оказания поддержки малоимущим россиянам более четким.

Помощь указанная категория населения будет получать даже в том случае, если человек не подавал заявление. Инициативу в этом случае на себя возьмет ФНС: при снижении уровня дохода семьи она передаст сведения в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Там данные дополнят сведениями о получаемых пособиях и пенсиях каждым членом семьи, рассчитают среднедушевой доход и определят степень нуждаемости, чтобы принять решение об оказании дальнейшей поддержки.

Если россиянина признают нуждающимся по доходам, то к нему применят «имущественный критерий». То есть от оценки его имущества — движимого и нет — будет зависеть, получит ли человек пособие.

Сейчас законодательством не предусмотрен оценочный фактор. ФНС в процессе тоже участия не принимала.