Чечня стала лидером по выплатам пособий безработным

Чечня заняла первое место по выплатам пособий по безработице в России. По данным Роструда, поддержку там получают 46 тысяч человек, сообщили «Известия».

Далее идут Московская область и Башкирия (по 31,3 тысячи официально зарегистрированных безработных), Москва (30,7 тысячи), Свердловская область (29,8 тысячи), Новосибирская область (24,3 тысячи), Ингушетия (24 тысячи), Ростовская область (22,9 тысячи) и Санкт-Петербург (21 тысяча). Замыкает десятку Челябинская область (20,7 тысячи безработных).

Меньше всего выплат по безработице на Чукотке (пособие там получают 325 человек), в Ненецком автономном округе (373 жителя), Севастополе (712) и Сахалинской области (724).

С начала года число безработных россиян, получающих пособия, снизилось с 1,14 миллиона до 793 тысяч человек. Например, в январе в Чечне пособия получали 73,9 тысячи жителей, в Башкирии — 44 тысяч, в Подмосковье — 43,9 тысячи.

По уровню безработицы (отношению числа безработных к численности рабочей силы) в начале года лидировали республики Северного Кавказа. На первом месте Ингушетия с 31,6%, на втором Чечня (20,6%).

Далее идут Тува (16,9%), Дагестан и Кабардино-Балкария (по 16,3%), Республика Алтай (16,1%), Карачаево-Черкесия (15,3), Северная Осетия (14,9%) и Бурятия (10,8%). Замыкает десятку Забайкальский край (10,1%).