ФМБА зарегистрировало ингаляционный препарат для лечения осложнений при ковиде

ФМБА сообщило о регистрации ингаляционного препарата «Лейтрагина». Он сможет помочь людям с пневмонией, осложняющей течение коронавируса. Информация об этом появилась на сайте агентства.

Препарат был зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ 25 мая 2021 года.

«Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие „Лейтрагина“ в отношение респираторных вирусных инфекций вызванных SARS-CoV-2», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Она отметила, что это позволяет уже сейчас понять направление дальнейших пострегистрационных исследований препарата для лечения новых опасных заболеваний. По словам директора Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Владислава Каркищенко, ученым удалось в кратчайшие сроки разработать неинфекционную модель острого воспаления легких у мышей. Этот синдром является одной из основных причин гибели при COVID-19.

В исследовании приняли участие 320 пациентов со среднетяжелым течением ковида. В группе, которая получила «Лейтрагин», не было смертельного исхода и случаев с переходом заболевания в более тяжелую форму. Кроме того, сокращалось время выздоравливания до восьми суток.