Стало известно, как вакцина от коронавируса действует на переболевших COVID-19

Американские ученые определили, в каком случае защита вакцин от коронавируса работает лучше. Люди, переболевшие COVID-19, после вакцинации имеют иммунитет к новым вариантам коронавируса.

Люди, которые выздоровели от COVID-19, обладают сильным иммунитетом против коронавируса в течение 6-12 месяцев после первоначального заражения. Вакцина усиливает этот иммунитет, сообщили ученые Рокфеллеровского университета в США.

В исследовании приняли участие 63 человека, которые переболели COVID-19 весной прошлого года. Анализы показали, что антитела, которые выработались у них В-клетками после болезни, с каждым месяцем все лучше и лучше справлялись с коронавирусом.

При этом у 26 участников исследования, которые получили хотя бы одну дозу вакцины Moderna или Pfizer, антитела оказались устойчивыми к наиболее опасным вариантам SARS-CoV-2, которые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Нью-Йорке.

Ранее международная группа ученых провела масштабное ДНК-исследование, чтобы выяснить, влияет ли уровень витамина D в организме на течение коронавирусной инфекции.