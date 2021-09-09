ФМБА создаст вакцину против всех видов коронавируса

ФМБА занято разработкой универсальной вакцины, которая будет действовать против всех видов коронавируса. Такое заявление сделала руководитель агентства Вероника Скворцова. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учетом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям», — сказала она во время выступления на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Масштабная вакцинация против коронавируса проходит в России с января 2021 года. Привиться можно совершенно бесплатно. В стране разработано пять вакцин против коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Глава Минздрава Анна Попова подчеркнула, что вакцинация от коронавируса доступна для всех россиян. Вакцин более чем достаточно, отметила она.

По последним данным, в России полностью вакцинировались 46 миллионов человек. Первую дозу получили 39 миллионов. В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что в российской столице от коронавируса вакцинировались более 4,8 миллиона человек.