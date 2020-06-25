Песков заявил о недопустимости пропаганды секс-меньшинств после того, как посольство США вывесило флаг ЛГБТ

Пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств недопустима в России. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал появившийся на посольстве Соединенных Штатов в Москве флаг ЛГБТ-сообщества.

Песков заявил, что из Кремля не видно здание американского диппредставительства. Зато в МИД РФ, которое находится рядом с ним, наверняка обратили внимание на радужный флаг.

«В любом случае любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее в нашей стране по закону недопустимы», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос про отношение к этой ситуации. Его слова привела газета «Известия».

Министерство иностранных дел России действительно отреагировало на действия посольства. МИД РФ в Facebook опубликовал ролик с видео на песню Еl Вimbо из сериала «Полицейская академия». Этот трек играл, когда герои попали в гей-бар «Голубая устрица».

«Просто чтобы поддерживать вас в радостном и веселом настроении в такое тяжелое время для Америки, которая стремится вновь стать великой», — написано в комментарии российского ведомства.

Ранее стало известно, что американские дипломаты вывесили флаг ЛГБТ на своем здании в российской столице. Таким образом они поддержали акцию под названием «Месяц гордости». Она ежегодно проходит в США. Таким образом общество поддерживает представителей сексуальных меньшинств и их право говорить о своей ориентации открыто.