Финансист Шибанов предостерег россиян от инвестирования в валюту

На сегодняшний день не стоит вкладывать деньги на фоне роста биржевых цен на нефть и укрепления курса рубля. Россиян также предостерегли от инвестирования в иностранную валюту.

Временно снизившиеся в период пандемии коронавируса ставки по банковским депозитам подтолкнули многих людей к изучению такого инструмента, как инвестиции, отметил директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов в беседе с радио Sputnik.

Ннекоторых российских инвесторов и владельцев банковских вкладов заинтересовала возможность воспользоваться ростом курса рубля и купить иностранную валюту. Однако, это может стать ошибочным решением.

Рублевые вклады и инвестиции в российской национальной валюте сейчас выгоднее, чем в долларах или евро, уверяет Шибанов. Он отметил, что сама по себе иностранная валюта, как показывает российский опыт, не имеет серьезного доходного мотива.

«Например, если вы сравните курс доллара или евро к рублю в начале 2015 года и сейчас, то обнаружите, что эти курсы почти одинаковы», — рассказал экономист.

Кроме того, банки выплачивают более высокие проценты по рублевым депозитам, чем по вкладам в валюте, заметил также Шибанов. Покупка валюты, по его мнению, оправдана тогда, когда человек уверен в резком росте ее стоимости, или в случае, если его расходы привязаны к иностранным деньгам.

Экономист Андрей Калганов рассказал, куда лучше вложить сумму в районе 200 тысяч рублей. Чтобы не потерять средства, а приумножить их, лучше пользоваться надежными способами.