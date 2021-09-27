Экономист рассказал, куда выгоднее вложить 200 тысяч

Экономист Андрей Калганов в разговоре с NEWS.ru рассказал, куда лучше вложить сумму в районе 200 тысяч рублей. Чтобы не потерять средства, а приумножить их, лучше пользоваться надежными способами.

Экономист пояснил, что самый верный способ — это сделать вклад в банке.

«Если вы собираетесь вкладывать регулярно — это один вопрос; если у вас всего 200 тысяч рублей и больше вложить не можете — это другой. Если у вас доходы небольшие и вы не в состоянии накопить большую сумму или откладывать регулярно, то лучше ни в какие рискованные инструменты эти деньги не вкладывать. Самое надежное — поместить их на банковский счет», — сказал Калганов.

Он добавил, что людям без опыта лучше не заниматься инвестициями, не вкладываться в криптовалюты и фондовые рынки.

«Опыт стоит значительно дороже, чем обучение, и приобретается долго, и если у вас нет большой суммы, которую вы готовы потерять для приобретения опыта, не надо туда лезть», — предупредил эксперт.