Финансирование космической программы сократили на 150 млрд рублей

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время форума «Армия-2020» рассказал работе корпорации. Выяснилось, что Федеральную космическую программу урежут из-за падения доходов.

Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время может произойти сокращение финансирования космической отрасли, сообщает ТАСС. По факту она уже урезана на 150 миллиардов рублей.

В планах у Рогозина вернуть прежний уровень финансирования. «<…> сокращение финансирования отрасли ниже 1 трлн 406 млрд приведет к ее деградации», — отметил Рогозин. Поэтому чиновник надеется на поддержку государства.

Руководитель Роскосмоса также отметил, что осенью должны закончиться переговоры с министерством финансов касательно бюджета. Уровень финансирования, по словам Рогозина, должен соответствовать паспорту ФКП, а он предполагает, что до 2025 года сумма должна насчитывать 1 триллион 406 миллиардов рублей.

Ранее Дмитрий Рогозин предложил украшать космические ракеты изображениями городов Золотого кольца. По его мнению, это отличный способ прорекламировать внутренний туризм.