Рогозин предложил украшать ракеты изображениями городов Золотого кольца

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что космические ракеты и корабли можно украсить изображениями городов Золотого кольца. Это отличная возможность прорекламировать внутренний туризм.

Это может быть целая серия ракет-носителей, украшенных изображениями Костромы, Суздаля, Иваново, Ярославля и других городов Золотого кольца. Такую идею высказал Дмитрий Рогозин в беседе с Юрием Костиным в программе «Личные связи» на YouTube.

Кроме того, ракеты и корабли можно украсить хохломой и гжелью. Это поможет сохранить и прославить традиции русского народного промысла.

«Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя Роскосмос, а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции», — поделился Дмитрий Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что запуски на Луну нужно проводить ежегодно. Это позволит отработать технологию успешной посадки на спутник Земли при отправке экспедиции. Роскосмос планирует отправить на Луну корабль «Луна-25». Запуск пройдет в 2021 году.