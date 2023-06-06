Общество 06 июня 2023, 12:04 Финалистами московского чемпионата профмастерства «Абилимпикс» стали 770 участников Мэр Москвы Сергей Собянин: в финал чемпионата «Абилимпикс» вышли 770 человек Сайт мэра и правительства Москвы

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В финал чемпионата «Абилимпикс» для людей с особенностями здоровья вышли 770 москвичей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В отборочном этапе чемпионата приняли участие более 1700 жителей столицы. Самыми популярными направлениями стали «Адаптивная физкультура», «Исполнительское мастерство (вокал)» и «Фотограф-репортер». Также участники соревнований создавали одежду, роботов, проектировали нейросети, состязались в кулинарном мастерстве и слесарном деле.

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Финал чемпионата состоится в сентябре. Победители регионального этапа станут членами столичной команды и представят Москву на национальном первенстве.

Ранее москвичей пригласили на театральный выходной в парке «Зарядье». Он пройдет 10 и 11 июня. Совместно с московскими театрами в парке отметят сразу два юбилейных события — 200-летие со дня рождения Александра Островского и 85-летие со дня рождения Владимира Высоцкого.