Культура 05 июня 2023, 14:20 Театральный выходной пройдет в парке «Зарядье» 10 и 11 июня Москвичей пригласили на театральный выходной в парке «Зарядье» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В парке «Зарядье» 10 и 11 июня пройдет театральный выходной. Его программу опубликовали на сайте мэра и правительства Москвы.

Совместно с московскими театрами в парке отметят сразу два юбилейных события — 200-летие со дня рождения Александра Островского и 85-летие со дня рождения Владимира Высоцкого.

Реклама

На два дня, 10 и 11 июня, три площадки — входные группы у павильона «Медиацентр» и научно-познавательного центра «Заповедное посольство», а также сцена большого амфитеатра — станут театральными подмостками.

В 12:00 актеры «Мастерской Дмитрия Брусникина» у «Заповедного посольства» проведут тренинги «Играем в Островского!». Дети и взрослые поучаствуют в играх на внимание, воображение и раскрепощение, разговоре об авторе, речевой заминке и ритмической разминке.

В 14:00 у «Заповедного посольства» проект «Проверь себя!» позволит пройти творческий экзамен в театральный вуз. Прочитав произведение по личному выбору и текст Островского, участники получат рекомендации ведущих педагогов театральных школ и звезд театра — Игоря Золотовицкого, Сергея Щедрина, Ирины Апексимовой, Александры Урсуляк, Марины Брусникиной, Нелли Уваровой и Вениамина Смехова.

10 июня в 16:00 состоится театральный коллаж из фрагментов спектаклей Александра Островского, который будет перемежаться выступлениями ансамбля «Комонь». Музыканты, лауреаты международных конкурсов, выпускники Музыкального училища имени Гнесиных, исполнят традиционные песни в оригинальном звучании.

11 июня в 16:00 в большом амфитеатре Театр на Таганке представит программу «От Островского до Высоцкого». Зрители увидят фрагменты современной интерпретации пьесы «Снегурочка» и концерт «Наш Высоцкий».

Вход на все мероприятия бесплатный.