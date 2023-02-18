Общество 18 февраля 2023, 17:28 Финалист телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров выступил в Белгороде для семей участников СВО

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В преддверии 23 Февраля финалист телепроекта «Голос», солист театра Александра Градского Эмиль Кадыров выступил в Белгороде перед членами семей участников СВО. Также зрителями концерта стали кадеты, члены ветеранских организаций, волонтеры и участники подразделений территориальной обороны.

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Эмиль Кадыров исполнил композиции из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова и Ильи Резника, песни из советских кинофильмов.

Также на сцене Дворца культуры в Белгороде выступил ансамбль народной музыки «Ватага». Артисты исполнили патриотические песни «Гордая Россия», «Кукушка», «Конь» и композиции из репертуара Шамана, Олега Газманова и других.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО в регионе.