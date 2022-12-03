Общество 03 декабря 2022, 04:32 Фильм «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли признан лучшим критиками Нью-Йорка Фильм «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли признан лучшим критиками Нью-Йорка

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Картина «Тар» режиссера Тодда Филда признана лучшей Обществом кинокритиков Нью-Йорка, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Лента рассказывает историю дирижера Берлинского филармонического оркестра Лидии Тар, которая переживает эмоциональный кризис. Ее карьера оказалась под угрозой после самоубийства одного из музыкантов. Главную роль в «Тар» сыграла Кейт Бланшетт. Она получила приз как лучшая актриса.

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Лучшим актером кинокритики признали Колина Фаррелла за фильм «После Янга». Среди режиссеров эксперты кино особо отметили С. С. Раджамули за фильм «RRR: рядом ревет революция». Лучшим мультфильмом назвали ленту «Марсель, ракушка в ботинках».

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Премьера «Тар» состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале. Зрители овациями встретили картину, она получила множество лестных отзывов критиков.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Александр Сокуров удостоился награды на кинофестивале в Сербии.