Культура 02 декабря 2022, 19:25 Российского режиссера удостоили награды на кинофестивале в Сербии

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Режиссер Александр Сокуров взял награду в номинации «Взгляд на мир: Воислав Вучинич» на кинофестивале в столице Сербии. Об этом сообщило агентство Tanjug.

По данным «Ридуса», Сокуров стал первым иностранным режиссером, победившим в этой номинации. Отмечается, что данную награду получают те, кто внес большой вклад в развитие всего кинематографа.

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Сокуров победил на фестивале с кинокартиной «Сказка» в жанре анимации. Режиссер показал в фильме беседы исторических личностей — Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Адольфа Гитлера.

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