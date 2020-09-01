Фильм «Беслан» покажут в годовщину трагедии. Авторы пообщались с единственным выжившим боевиком

Страшным утром 1 сентября 2004 года в школе Беслана были захвачены заложники. Александр Рогаткин снял документальный фильм «Беслан», в котором собрал уникальные свидетельства заложников, участников спецоперации, материалы расследования и поговорил с единственным пойманным живым террористом.

«Мы записали более 40 очевидцев тех событий — бывших заложников, матерей, у которых погибли дети, тех, кто прошел через этот ад и ужас. Конечно, это невероятно тяжело. Члены нашей съемочной команды в какой-то момент просто садились, схватив голову руками, и просто рыдали — здоровые бородатые мужики. Конечно, это все тяжело было слушать, видеть и, главное, осознавать, как такое могло произойти и как люди могли с этим жить», — рассказал «360» автор фильма Александр Рогаткин.

Он рассказал, что работа над фильмом заняла два месяца и этого времени все равно не хватало — фильм растянулся почти на две серии. Рогаткин подчеркнул, что картина была создана, чтобы рассказать историю тех событий к годовщине трагедии и ответить на вопросы относительно действий силовиков при освобождении заложников.

Авторам удалось съездить в колонию «Полярная сова» и пообщаться с единственным живым террористом, который участвовал захвате заложников. Он рассказал, что у боевиков было несколько целей, а в городе в тот день был лидер террористов Шамиль Басаев.

Документальный фильм «Беслан» выйдет в эфир 3 сентября, в 23:30, на телеканале «Россия 1».

Утром 1 сентября 2004 года школьники и родители собрались на торжественную линейку в бесланской школе № 1. Радостное мероприятие прервали террористы, которые захватили в заложники более тысячи человек. Детей, учителей и родителей два с половиной дня держали без еды и воды в заминированном спортивном зале.

Освободить людей удалось только 3 сентября, когда заложники стали выбегать из школы. Бойцы спецназа начали штурм здания, частично обрушившегося из-за взрывов. Теракт в школе унес жизни 314 заложников, из которых 186 были детьми. Погибли 19 спасателей, а около 800 человек были ранены. Расследование уголовного дела продолжалось не один год и развернулось на 260 томов.

В этом году в школе №1 в День знаний провели траурную церемонию. К месту трагедии пришли выжившие заложники вместе с родственниками и все неравнодушные жители. Они принесли игрушки, цветы и зажгли свечи у портретов жертв террористов. Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид отслужил заупокойную литию.