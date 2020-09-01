Память жертв теракта почтили на траурной церемонии в школе Беслана
Память жертв теракта, произошедшего 1 сентября 16 лет назад, почтили на траурной церемонии в школе Беслана.
Три дня заложников держали в заминированном спортзале без еды и воды. В результате трагедии погибли более 330 человек, среди которых 186 — дети.
Траурная церемония началась в 9:15 утра. К школе № 1 города Беслана пришли выжившие заложники вместе с родственниками и все неравнодушные жители республики. Часть людей приехала в Северную Осетию из далеких регионов, пишет ИА Nation News.
В спортзал приносят воду и игрушки, возлагают цветы, зажигают свечи у портретов жертв. Играет траурная музыка. Заупокойную литию отслужил архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид.