Общество 04 декабря 2023, 18:11 Фигуристу Костомарову проведут операцию на руке перед установкой протеза Фигурист Костомаров перенесет еще одну операцию на руке для установки протеза РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров завил, что ему нужна еще одна операция перед установкой протеза на левую руку. Переживший ампутацию конечностей спортсмен сказал об этом в ходе открытого диалога «Железная воля и технологии для жизни» на форуме «Россия», передает «Матч ТВ».

Костомаров признался, что ему очень помогают современные технологии. Теперь человек, лишившийся ног, может ходить, пояснил он.

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По словам фигуриста, ему установят бионический протез, разработанный в России. Однако для этого нужно подготовить руку — потребуется пластическая операция.

Спорен отметил, что ощущает себя нормальным человеком, глядя в зеркало. Благодаря установленным протезам он самостоятельно справляется с бытовыми делами.

Некоторые вещи фигурист делает без помощи протезов, поскольку ему так удобней.

В январе 2023 года спортсмен попал в больницу с пневмонией. Из-за проблем с кровообращением ему пришлось ампутировать обе голени, а также кисти рук.

Несмотря на потерю конечностей, Костомаров не бросает спорт. Он пробует заново учиться играть в теннис и боксировать.