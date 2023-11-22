Знаменитости 22 ноября 2023, 18:25 Костомаров показал, как заново учится играть в теннис Фигурист Костомаров показал видео со своей тренировки по теннису

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Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров показал, как пробует заново учиться играть в теннис. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам фигуриста, спарринг на корте дался ему нелегко.

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно: и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — написал он.

На кадрах видно, как первые несколько ударов у Костомарова не получились — он роняет ракетку на корт. Однако затем спортсмен начал наносить удачные удары по мячу.

Ранее фигурист показал видео тренировок в воде. Спортсмен продемонстрировал, как можно плавать с протезами. Также фигурист рассказал, как учится заново писать.

В начале января Костомарова госпитализировали в реанимацию с пневмонией. Врачи поместили его в медикаментозную кому и долго боролись за жизнь фигуриста. Впоследствии ему ампутировали обе стопы и пальцы обеих рук.