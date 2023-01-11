Эксклюзив 11 января 2023, 13:01 «Никаких изменений». Мать фигуриста Романа Костомарова выразила надежду на его поправку Мать фигуриста Романа Костомарова заявила, что состояние спортсмена остается прежним РИА «Новости»

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Состояние госпитализированного с пневмонией олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остается прежним, рассказала «360» его мать Валентина Костомарова. Она поблагодарила всех за предложения помощи и выразила надежду, что ее сын пойдет на поправку.

«Пока никаких изменений. Как я могу себя чувствовать? Никак. Понятно, что должен быть настрой, без настроя нельзя», — рассказала о состоянии собеседница «360».

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Мать фигуриста отметила, что семья получает много телефонных звонков с предложением помощи. Супруга спортсмена не находит себе места — у пары двое детей, добавила Валентина Костомарова. Она выразила благодарность всем неравнодушным и пожелала им крепкого здоровья.

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Романа Костомарова госпитализировали в ночь на 10 января. По предварительной информации, в тяжелом состоянии он поступил в реанимацию с пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ.

Отец спортсмена рассказал «360», что фигуриста переведут в больницу в Коммунарке. Скорее всего, у Костомарова ковид.