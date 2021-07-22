Фигурант дела начальника УГИБДД по Ставрополью впал в кому

Подследственному по делу о коррупции в УГИБДД по Ставропольскому краю стало плохо. Он впал в кому, и его отвезли в больницу. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в Instagram.

«Единственная точка включения краевых структур в эту историю — медицинская. Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме», — написал Владимиров.

Он подчеркнул, что не видит смысла добавлять что-либо по делу задержанного начальника УГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова и его подельников. Губернатор отметил, что те подследственные, которых признают виновными, ответят за все по закону.

На днях силовики задержали Сафонова и нескольких его коллег по подозрению в создании преступного сообщества и взяточничестве. Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Сафонов проворачивал свои дела под прикрытием главы МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.