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    21 июля 2021, 15:05

    Задержанного за взятки начальника УГИБДД по Ставрополью прикрывал экс-глава МВД региона — Хинштейн

    Андрей Иванов

    Бывший глава МВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин прикрывал задержанного за взятки начальника регионального УМВД Алексея Сафонова. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в эфире программы «Соловьев LIVE» на YouTube.

    Задержанного за взятки начальника УГИБДД по Ставрополью прикрывал экс-глава МВД региона — Хинштейн

    Депутат отметил, что недавно на Ставрополье задержали трех высокопоставленных полицейских, после чего угроза нависла над Сафоновым.

    «Одна из основных претензий к начальнику ставропольского ГУМВД, теперь уже, со вчерашнего дня, бывшему, генерал-майору полиции Щеткину в том, что он, по сути, прикрыл Сафонова и после скандала с арестом его подчиненных дал ему лучшие характеристики, написал исключительное заключение о его чрезвычайных способностях и добился того, чтобы Сафонов остался на своей должности», — рассказал Хинштейн.

    Парламентарий предположил два варианта: либо Щеткин «ротозей и раззява, которому надо торговать леденцами на кубанском рынке», либо он работал в связке с Сафоновым. Третьей версии, по мнению Хинштейна, нет. Накануне утром силовики задержали Сафонова и нескольких его коллег по подозрению в создании преступного сообщества и взяточничестве.