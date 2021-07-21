Бывший глава МВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин прикрывал задержанного за взятки начальника регионального УМВД Алексея Сафонова. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в эфире программы «Соловьев LIVE» на YouTube.

Депутат отметил, что недавно на Ставрополье задержали трех высокопоставленных полицейских, после чего угроза нависла над Сафоновым.

«Одна из основных претензий к начальнику ставропольского ГУМВД, теперь уже, со вчерашнего дня, бывшему, генерал-майору полиции Щеткину в том, что он, по сути, прикрыл Сафонова и после скандала с арестом его подчиненных дал ему лучшие характеристики, написал исключительное заключение о его чрезвычайных способностях и добился того, чтобы Сафонов остался на своей должности», — рассказал Хинштейн.

Парламентарий предположил два варианта: либо Щеткин «ротозей и раззява, которому надо торговать леденцами на кубанском рынке», либо он работал в связке с Сафоновым. Третьей версии, по мнению Хинштейна, нет. Накануне утром силовики задержали Сафонова и нескольких его коллег по подозрению в создании преступного сообщества и взяточничестве.