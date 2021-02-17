Большинство российских работодателей не выдадут сотрудникам премии к праздникам

Большинство россиян не получают премии ко Дню защитника отечества и Международному женскому дню. Только 14% работодателей платят стимулирующие выплаты своим сотрудникам к праздникам.

Около 80% российских компаний предпочитают не поощрять перед 23 февраля и 8 марта своих работников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса Superjob.

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob отметили, что в этом году количество компаний, которые выдают премии своим сотрудникам перед гендерными праздниками увеличилось на 4%. В прошлом году только 10% работодателей это практиковали.

Почти 7% опрошенных не смогли ответить на заданный вопрос.

Оказалось, что о сотрудниках больше заботятся представители малого бизнеса — 18% компаний выделяют премии к 23 февраля и 21% — к 8 Марта. Компании, в которых работают от 100 до одной тысячи человек, чаще готовят подарки — 46% ко Дню защитника Отечества и 49% компаний к Международному женскому дню.

«На премии особенно щедры компании сферы IT и телекоммуникаций: каждый четвертый работодатель поощрит мужчин и женщин к праздникам. А в сферах производства, строительства и логистики персонал чаще радуют подарками: к 23 февраля презенты готовит каждая вторая транспортная компания, 47% промышленных и 45% строительных организаций, к 8 Марта — 50%, 51% и 56% соответственно», — отметили в Superjob.

Опрос проводился в 184 городах России с 1 по 12 февраля. В нем приняли участие одна тысяча менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий.