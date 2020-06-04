    04 июня 2020, 01:35

    Объявлен список фильмов Каннского фестиваля. Его отменили из-за коронавируса

    Кирилл Фролов

    Во Франции объявили официальную программу Каннского кинофестиваля, отмененного в этом году из-за пандемии коронавируса. В список попали 56 фильмов.
    Объявлен список фильмов Каннского фестиваля. Его отменили из-за коронавируса

    Среди них «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Мужчины» Люка Бельво, «Аммонит» Френсиса Ли, «Поезд в Пусан 2: Полуостров» Ен Сан-хо, эпизод мини-сериала «Топорик» Стива Маккуина, «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

    Эти картины покажут на других фестивалях и в кино с официальным логотипом Канн, сообщила пресс-служба смотра.

    Всего отборочный комитет выбирал из 2067 лент. В этом году количество работ, присланных на конкурс, впервые превысило две тысячи.

    73-й Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. Однако из-за распространения коронавируса во всем мире его сначала решили перенести на начало июля, а потом и вовсе отменили.

    Картины, отобранные для Канн в этом году, выйдут в прокат до следующей весны. Они не смогут принять участие в отборе на Канны 2021 года. Жюри этого фестиваля, как ожидается, возглавит американский режиссер Спайк Ли.