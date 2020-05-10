Каннский кинофестиваль отменили впервые за его 74-летнюю историю

Режим ЧС продлили как минимум до 10 июля. А значит, провести фестиваль будет достаточно сложно даже осенью.

«В это время глобального кризиса здравоохранения наши мысли обращаются к жертвам COVID-19. Мы выражаем нашу солидарность с теми, кто борется с этой болезнью», — заявили организаторы мероприятия.

Организаторы ежегодного кинематографического фестиваля сразу же сказали, что переносить мероприятие в онлайн не будут.

Отобранные на конкурс фильмы представят на других фестивалях. Среди них — Венецианский. Список кинолент обнародуют в начале июня.

Фестиваль должен был пройти 12–23 мая. В марте оргкомитет перенес фестиваль на конец июня. Но тогда упомянули, что это предварительное решение.

Каннский фестиваль проводится с 1946 года. В 2020 году его отменили впервые.