Москва 19 мая 2023, 19:37 Москвичей пригласили на экофестиваль «Горизонт» на ВДНХ Столичные власти вместе с «Москвариумом» проведут ежегодный экофестиваль «Горизонт» Unsplash

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Во время экофестиваля «Горизонт» гости узнают, как беречь природу, насладятся выступлением музыкантов, а также поучаствуют в забеге по набережной. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.

В столице состоится экофестиваль «Горизонт». Основную программу представят на ВДНХ 8-11 июня, а подготовку к мероприятию предлагают начать 27 мая на Северном речном вокзале с насыщенной программы, посвященной заботе о природе, благотворительности и активному отдыху.

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«Мы снижаем влияние городского транспорта на окружающую среду, заменяем дизельные автобусы на экологичные электробусы. Московский транспорт регулярно участвует в крупных городских событиях и праздниках», — отметил Ликсутов.

Северный вокзал стал одним из излюбленных городских площадок москвичей, добавили в дептрансе. С января по май там состоялось примерно 50 мероприятий, их посетили десять тысяч человек.

В субботу и воскресенье Москвариум представит свою программу и на Южном речном вокзале. Для посетителей подготовили мастер-классы, аквагрим, глиттер-тату и лекцию «Экология в современном мире».

Жителей и гостей столицы также приглашают поучаствовать в благотворительном забеге «Бежим за Горизонт». Собранные деньги пойдут на очистку береговой линии озера Байкал.