15 декабря 2023, 17:20
Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в Москве
Мэр Москвы Собянин пригласил горожан на 10-й фестиваль «Путешествие в Рождество»
В Москве с 15 декабря по 8 января в юбилейный 10-й раз пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Его проведут на 36 площадках, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Юбилейный год всегда немного особенный, и мы решили посвятить его Москве и москвичам — в особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне Специальной военной операции», — рассказал он.
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Собянин добавил, что для солдат соберут письма, открытки и подарки. Передать их можно в павильонах «Москва помогает». Они будут работать с 11:00 до 21:00 на новогодней ярмарке.
Фестиваль представит город разных эпох: Москва боярская и дворянская, купеческая и ремесленная, советская и современная. Дополнит сказку иллюминация и яркие арт-объекты. Самым большим из инсталляций станет 20-метровый новогодний шар на Поклонной горе.
Также на площадках пройдут театральные представления, в том числе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме этого, детей ждут более четырех тысяч мастер-классов.
Ранее жителей столицы пригласили на бесплатные катки «Московских сезонов».
Новый год
Сергей Собянин
Москва 2023
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