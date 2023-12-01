Москва 01 декабря 2023, 14:08 Жителей столицы пригласили на бесплатные катки «Московских сезонов» Сергунина: бесплатные катки открылись на площадках «Московских сезонов» Сайт мэра и правительства Москвы

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Бесплатные катки заработали на площадках «Московских сезонов». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Круглый год на площадках „Московских сезонов“ проводят интересные тематические мероприятия, будь то пасхальные концерты или театральные постановки в рамках „Путешествия в Рождество“», — рассказала Сергунина.

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Чтобы попасть на каток, нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте и выбрать удобный сеанс. Кататься можно будет по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. В общей сложности в разных районах Москвы открыли 22 ледовые арены.

Посетителям будут доступны камеры хранения для личных вещей и услуги по заточке коньков.

Также каток с искусственным льдом открылся на Северном речном вокзале в Москве. Его уже украсили к новогодним праздникам.