25 декабря 2023, 13:09
Фестиваль «Мосгаз зажигает звезды» пройдет в Москве в 12-й раз
Фестиваль «Мосгаз зажигает звезды» открыл около 18 тысяч юных талантов за 11 лет
Фестиваль «Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды» пройдет в Москве уже в 12-й раз. За 11 лет он открыл почти 18 тысяч юных талантов, сообщили на официальном портале столичной мэрии.
«Его участники с успехом выступают на профессиональных конкурсах, основывают свои группы, становятся студентами престижных учебных заведений и педагогами», — отметили в пресс-службе.
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Фестиваль проводят по вокальному и художественному направлениям. Участники конкурса впоследствии успешно выступали в «Детской Новой волне», шоу «Голос. Дети», «Синей птице» и «Щелкунчике».
Сейчас проходит прием заявок на участие в 12-м сезоне фестиваля. Ее можно оставить с помощью электронной формы на сайте мероприятия. В нем могут принять участие дети от семи до 18 лет из всех регионов России. Первый этап пройдет в заочном формате.
Лучших исполнителей выберут в трех категориях: «Академический вокал», «Эстрадный вокал» и «Народный вокал». Отдельный конкурс проведут для ансамблей.
Ранее в Москве в павильоне Минприроды на ВДНХ наградили победителей детского конкурса «Заповедная сказка».
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