Общество 22 декабря 2023, 18:38 Победителей детского конкурса «Заповедная сказка» наградили в павильоне Минприроды на ВДНХ Пресс-служба Минприроды России

Читать 360tv в

Церемония награждения победителей всероссийского детского конкурса «Заповедная сказка» состоялась в павильоне Минприроды «Природоград» на ВДНХ. Ребятам вручили уникальные призы — умные колонки с записанными сказками их авторства.

Проект «Заповедная сказка» посвятили краснокнижным животным. Участники в возрасте от девяти до 15 лет из разных уголков России присылали на конкурс сказки собственного сочинения, главными героями которых стали амурский тигр, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, снежный барс, сайгак, аргали, дзерен, белый медведь, стерх, охотоморские популяции серого и гренландского китов, лошадь Пржевальского и зубр. Всем этим 13 видам оказывают помощь в рамках национального проекта «Экология».

Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России

Менее чем за месяц дети написали более 1400 произведений. Работы на конкурс прислали из всех регионов страны, в том числе из новых, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. По его словам, самыми популярными персонажами стали снежный барс, амурский тигр и белый медведь.

«Жюри было сложно выбрать победителей, ведь все сказки оказались интересными и достойными награды. Надеюсь, участникам удалось узнать что-то новое об удивительных животных, живущих в России, и теперь они будут еще больше заботиться об окружающей нас природе», — отметил глава Минприроды.

Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России

Судьями конкурса стали сотрудники Российской государственной детской библиотеки, образовательной платформы «Просвещение», сценаристы экологического мультфильма «Команда Флоры», руководство Минприроды России и многие другие. Перед жюри стояла непростая задача — выбрать всего 13 работ из множества интереснейших и захватывающих историй. Сказки победителей озвучили российские актеры и музыканты: Дмитрий Билан, Сергей Бурунов, Александр Пушной, Сергей Мардарь, Петр Глянец, Ольга Зубкова, Лина Иванова, Жанна Никонова, Ольга Шорохова, Владимир Зайцев, Анна Бутурлина.

«У меня сказка про сайгака — это антилопа с коротким носом, как у слона. Я ее выбрал, потому что из-за своих особенностей она очень высоко прыгает и быстро бегает», — рассказал участник конкурса из Северодвинска Семен Иванов.

Победителями стали дети из ЛНР, Северной Осетии, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Кировской, Вологодской, Иркутской, Тульской и Архангельской областей. Также жюри отобрало 65 призеров конкурса в каждой из номинаций.

Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России Пресс-служба Минприроды России

«Мы читали эти сказки, смотрели их, там было много и грустных, и смешных моментов. Но самое главное, они были о добре, о добрых поступках со стороны животных и со стороны людей, это очень важно», — обратил внимание Козлов.

Всех победителей пригласили на церемонию награждения в Москву. Подарки ребятам лично вручил глава Минприроды. По словам министра, с родителями лауреатов обсудят, как они вместе с детьми могут посетить национальные парки и увидеть редких животных.