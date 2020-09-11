Фестиваль «Круг света» отложили до 2021 года

Ежегодный фестиваль «Круг света» в 2020-м году не состоится. Все из-за опасности распространения коронавируса. Мероприятие перенесли на следующий год.

«С огромным сожалением сообщаем, что в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение десятого Московского международного фестиваля „Круг света“ в 2020 году не представляется возможным», — сказано на сайте фестиваля.

На фестивале светодизайнеры и специалисты по 2D- и 3D-графике используют исторические места и здания Москвы для мультимедийных и световых инсталляций. «Круг света» ежегодно проходит осенью. При этом посетить его можно совершенно бесплатно.

Эпидемия коронавируса началась по всему миру в начале 2020 года. Первый случай зарегистрировали в китайском Ухане в конце 2019 года. К настоящему времени в мире более 28 миллиона случаев заражения COVID-19. Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу случаев США. В пятерку также входят Бразилия, Индия, Россия и Перу.

В РФ вирус подхватили 1 051 874 человек. За последние сутки, инфекция подтвердилась у 5504 россиян. Больше всего случаев по-прежнему в Москве — 269 777.