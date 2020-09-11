Еще 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за сутки подтвердили 5504 случая COVID-19. Инфекцию нашли у жителей 85 регионов. Из них 22,5% болеют бессимптомно. С начала эпидемии заболевание выявили у 1 051 874 россиян.

Число тех, кто смог победить болезнь, достигло 868 107. Врачи выписали за последние 24 часа еще 5734 пациентов. Скончались 18 365 россиян (+102 за сутки).

В Москве 698 новых больных COVID-19, в Санкт-Петербурге за сутки их стало на 216 больше, в Московской области — на 175. В пятерку регионов по выявленным случаям попали Нижегородская и Ростовская области, где инфекцию подтвердили у 161 и 158 россиян соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день специалисты провели свыше 39,9 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки, по данным Роспотребнадзора, сделали 337 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением в России остаются 209 628 человек, у которых коронавирус пока не подтвержден.

В Московской области провели 2 048 115 анализов на коронавирус. Пробы брали в том числе у людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

Тесты на SARS-CoV-2 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые граждане при желании могут обследоваться в частных клиниках.

В Сингапуре специалисты разработали маску, способную распознать симптомы COVID-19. В ее составе — чувствительные датчики, которые собирают информацию о состоянии человека. Жизненные показатели анализируются каждые 30 минут — так врачи будут следить за изменениями в организме.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ближайшее время. Некоторым пациентам прививку делать нельзя.