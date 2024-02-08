Общество 08 февраля 2024, 15:13 Фестиваль ко Дню российской науки пройдет в «Зарядье» в Москве Сергунина: фестиваль ко Дню российской науки пройдет в «Зарядье» 10–11 февраля РИА «Новости»

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В центре «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье» 10 и 11 февраля проведут серию образовательных мероприятий в честь дня Российской науки. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Для посетителей организуют более 60 разнообразных активностей, таких как мастер-классы, лекции, показы документальных лент, а также встречи с представителями научного сообщества. В парке также откроют тематическую экспозицию в честь 190-летия со дня рождения выдающегося химика Дмитрия Менделеева.

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Первый день фестиваля посвятят памяти Менделеева и его вкладу в науку. В «Лектории без границ» примут участие профессора и исследователи из Российского химико-технологического университета, Института физической химии и электрохимии, Санкт-Петербургского государственного университета и Сколковского института. Они расскажут об достижениях и открытиях в области химии.

Второй день будет приурочен к 300-летнему юбилею Российской академии наук. Состоится встреча с экспертами из Института океанологии, Института космических исследований, Физического института. Они обсудят новейшие разработки в квантовых технологиях, изучение глубин морей и атмосферных явлений. Личное участие в фестивале примет вице-президент РАН Степан Калмыков.

Дополнительно 10 февраля в «Кинолектории» покажут новый документальный киноальманах «День открытых дверей», созданный участниками проекта «Лаборатория научного кино 2.0». После премьеры съемочная команда фильма расскажет о своей работе.

В течение обоих дней фестиваля в лабораториях «Заповедного посольства» эксперты «Зарядья» и специалисты из вузов будут проводить обучающие мастер-классы, посвященные выращиванию микрозелени, организации домашнего террариума и созданию ароматов.

Программу всех мероприятий можно найти на официальном сайте парка «Зарядье».

В честь дня науки правительство Москвы вручило премии молодым ученым. Полсотни исследователей и коллективов получили по два миллиона рублей.