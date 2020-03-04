Феминистки Новосибирска захотели отменить концерт Линдеманна из-за порноклипа. Но мэрия не смогла им помочь

Новосибирские феминистки ополчились против фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Он сначала снял порноклип с участием россиянок, а теперь захотел выступить с концертом. Девушки потребовали у мэрии отменить шоу, но ничего не вышло. Есть пара нюансов.

«Мэрия Новосибирска к организации концерта никакого отношения не имеет, более того, площадка, на которой планируется проведение мероприятия — новосибирский „Экспо-центр“, — находится не в городе, а в Новосибирском районе области», — объяснил ситуацию изданию «Подъем» пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

Получается, что муниципальные власти просто не имеют права отменить выступление эпатажного музыканта. Во-первых, потому что не являются организаторами концерта, а во-вторых, потому что концерт пройдет за городом.

Ранее феминистки-активистки потребовали у руководства Новосибирска развернуть фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна из-за порноклипа, который он снял на одну из песен своего сольного проекта. В съемках на свою голову приняли участие россиянки. Их потом вычислили и начали травить в Сети. На этот раз отличились не феминистки, а агрессивные женоненавистники.