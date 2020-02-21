Клип Линдеманна пробудил женоненавистников. Теперь актрисы бояться за свою жизнь

После выхода порнографического клипа Тилля Линдеманна с российскими девушками, их возненавидели представители так называемого «Мужского государства». И речь не только об участниках одноименной группы «ВКонтакте», а о мужчинах, для которых поведение девушек в видео является чуть ли не личным оскорблением. Угрозы и оскорбления посыпались не только на актрис, но и на тех, кто их защищал.

В честь Дня всех влюбленных солист Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню под названием Till the End («До конца»). Видео он записал для своего нового проекта Na Chui. В ролике группа девушек занимается сексом друг с другом и с самим Линдеманном. Причем некоторые сцены клипа — это откровенное порно.

Пользователи «Двача» раскрыли личности некоторых девушек из видео, выложили их контактные данные в Сеть и подписали, в каких конкретно сценах они снимались. Также пользователи выяснили, что клип снимался в Петербурге. В общем девушек начали жестко травить в Сети, а лидер «Мужского государства», по информации СМИ, даже призвал преследовать актрис. Потом он признался, что писал лично как минимум одной девушке и обещал ее «морально уничтожить» с помощью своих «широких и объемных ресурсов».

«Мужское государство» — это закрытое сообщество «ВКонтакте», в котором числится 157 тысяч человек. У движения есть ячейки во многих городах России и стран СНГ. Свою идеологию они описывают как «национал-патриархат», а лидер движения — Владислав Поздняков. В 2018 году он получил два года условно за создание группы, в которой «осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам». В 2019-м приговор отменили. А в марте 2019 года четыре фигуранта дела «Мужского государства» получили реальные сроки за экстремизм. По мнению следствия, молодые люди хотели научиться делать взрывчатку и нападать на торговые точки, чтобы вызвать «ненависть к представителям неславянской внешности и к действующей власти».

Теперь все участницы видео боятся за свою жизнь, потому что даже тем, кто не участвовал в эротических сценах поступают угрозы. Феминистка и автор Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова заступилась за актрис ролика Линдеманна, сказав, что «Двач» не в первый раз публикует личные контакты девушек с призывом «давайте травить шкур».

После этого поста хейтеры переключили внимание на саму Маршенкулову и начали травить ее. Появились даже картинки со словами, якобы сказанными самой девушкой. В подписи значилось: «Большинство преступлений в Москве совершаются мигрантами. Чтобы защитить женщин, наши миграционные законы должны быть жестче». Она утверждает, что ничего подобного не говорила.

Но факты не очень волнуют пользователей и они продолжают писать Маршенкуловой угрозы. В связи с этим девушка решила обратить в полицию.

В беседе с «360» адвокат Маршенкуловой Светлана Байтурина сказала, что девушка обратилась в «Агору» в четверг. Они собираются написать заявление об угрозе жизни. Только в пятницу Маршенкулова и правозащитница обсудили детали, но пока не ясно, какие именно претензии у девушки. В любом случае, в полицию документ попадет только во вторник.

Есть просто угроза убийством, а есть угроза убийством по мотивам ненависти, политическим, религиозным, социальным группам. Нужно посмотреть фактуру и сделать вывод, лично ли они ей угрожают либо ей именно как представителю феминистского движения Светлана Байтурина.

По словам Байтуриной, людей, кто пишет угрозы Маршенкуловой, вряд ли можно просто напугать — нужно именно принимать меры. Ведь хейтеры прекрасно понимают, что их действия незаконны. Тем более, что пишут все угрозы публично.

«360» попытался связаться с самой Маршенкуловой и лидером «Мужского государства» Владиславом Поздняковым, но на момент публикации материала они не были готовы предоставить комментарии.